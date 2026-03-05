ستارمر: التسوية مع إيران الطريق الأمثل لإنهاء الحرب

شفق نيوز- لندن

أكد رئيس الوزراء البريطاني ⁠كير ستارمر، يوم الخميس، أن الطريق الأفضل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، هو تسوية يتم التفاوض عليها مع إيران.

وقال ستارمر في تصريحات صحفية: "سمحنا باستخدام قواعدنا للتصدي للصواريخ الإيرانية، وسنرسل 4 طائرات تايفون إلى قطر لتعزيز عملياتنا في المنطقة".

وأضاف ستارمر أن "طائراتنا تحلق فوق قبرص وتسقط المسيّرات"، مبيناً أن "وزير الدفاع موجود الآن في قبرص لتنسيق العمليات وتشجيع قواتنا في البحر المتوسط".

ولفت ستارمر إلى أن "إيران تطلق المسيرات والصواريخ على 10 دول"، متابعاً: "نتعامل مع حالة إجلاء لمواطنينا أكبر مما حدث في أفغانستان".

وأكمل ستارمر: "لدينا الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن أكبر أزمة منذ الحرب الباردة، وتركيزي الحالي على القيادة بهدوء وحزم لذلك اتخذت قرار عدم المشاركة في الحرب".

وتابع ستارمر: "نعتقد أن حل النزاع يتمثل في التفاوض وتخلي إيران عن طموحاتها النووية، ونقوم بما في وسعنا لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وحماية مواطنينا"، مشدداً على أن "بريطانيا لن تنضم إلى الضربات على إيران".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.