"سبيدس" تحذر السفن من مياه اليمن عقب انخراط الحوثيين رسمياً في حرب المنطقة

حثت المهمة البحرية الأوروبية بخليج عدن "سبيدس"، يوم الأحد، السفن على الابتعاد عن المياه الاقليمية اليمنية بعد إعلان جماعة الحوثي دعم إيران وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.

ونوهت المهمة في بيان إلى أن مستوى الخطر "متوسط"، و على السفن غير المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية الابتعاد عن المياه اليمنية.

ويأتي هذا الاستنفار الأمني في المنطقة بالتزامن مع إعلان تل أبيب، صباح أمس السبت، عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، في مؤشر على اتساع رقعة الصراع ودخوله أسبوعه الخامس بمشاركة أطراف جديدة.

وبعدها أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، أن الجماعة ستواصل ضرب اسرائيل لحين انتهاء "العدوان" على جبهة "المقاومة" في إيران ولبنان والعراق وفلسطين.

وأعلن العميد سريع في كلمة متلفزة، انخراط الحوثيين في الصراع القائم بالمنطقة من خلال تنفيذ أول عملية عسكرية ضد إسرائيل عبر دفعة بالصواريخ البالستية طالت اهدافاً "حساسة بنجاح" تزامناً مع العمليات ضد إيران ولبنان.

وكان الحوثيون قد لوّحوا في وقت سابق بجاهزيتهم للتحرك العسكري رداً على ما وصفوه بـ"التصعيد" المستهدف لإيران ومحور المقاومة، مما ينذر بانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة وأطول أمداً.