"أسبيدس" الأوروبية: الحرس الثوري منع السفن من عبور مضيف هرمز

شفق نيوز- بغداد

أفادت مؤسسة "أسبيدس" الأوروبية، يوم السبت، بإغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز.

وقالت المؤسسة: سفن تستقبل بثًّا من الحرس الثوري الإيراني يقول إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز.

وكانت أربعة مصادر تجارية، أفادت يوم السبت، بأن بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.

وذكرت وكالة رويترز، عن مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات التجارة، قوله: "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بتوقف عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.