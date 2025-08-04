سبع مناطق عراقية ضمن الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة

شفق نيوز– بغداد

سجلت سبع مناطق عراقية، اليوم الإثنين، درجات حرارة مرتفعة وضعتها ضمن قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات نشرها موقع متخصص أميركي.

وأفادت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأميركية، بأن جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة حول العالم أظهر تصدر مدينة "عميدية" في إيران القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.5 مئوية، تلتها "صفي آباد ديزفول" في إيران أيضاً بدرجة 49 مئوية.

وجاءت مدينة العمارة العراقية في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 48.9 مئوية، تليها مطار البصرة الدولي رابعاً بنفس الدرجة، بينما احتلت مدينة الأحواز الإيرانية المرتبة الخامسة بدرجة حرارة 48.7 مئوية.

واحتلت عبادان الإيرانية المركز السادس بدرجة حرارة 48.6 مئوية، وجاءت مدينة الأحساء السعودية سابعاً بـ48.4 درجة، فيما حل "حي الحسين في البصرة" في العراق بالمرتبة الثامنة بـ48.2 درجة مئوية.

كما سجل مطار الكويت الدولي درجة حرارة بلغت 48.2 مئوية ليحتل المرتبة التاسعة، تليه منطقة الفاو العراقية عاشراً بـ48.1 مئوية، ثم علي الغربي في العراق بالمرتبة الحادية عشرة بـ47.7 درجة مئوية.

وجاء مطار النجف الدولي في المرتبة الثانية عشرة بدرجة حرارة بلغت 47.6 مئوية، تليه "عين صالح" في الجزائر بنفس الدرجة، بينما حلت مدينة الناصرية العراقية في المرتبة الرابعة عشرة بـ47.2 درجة، واختُتمت القائمة بمدينة مسجد سليمان الإيرانية بدرجة حرارة بلغت 47.1 مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، أن البلاد تستمر تحت تأثير امتداد منخفض حراري موسمي، ليسود طقس صيفي مستقر وشديد الحرارة بوجه عام، مع سماء صافية يتخللها تواجد سحب متفرقة في الأقسام الشرقية من البلاد.