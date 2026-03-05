إسبانيا ترسل فرقاطة إلى قبرص برفقة حاملة طائرات فرنسية وسفن يونانية

شفق نيوز- مدريد

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، يوم الخميس، أنها ستُرسل فرقاطة تابعة للبحرية الإسبانية إلى قبرص في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الفرقاطة المتطورة "كريستوبال كولون" (Cristóbal Colón) ستتوجه إلى المياه القريبة من الجزيرة لتقديم الحماية وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، بعد الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص.

وأضافت الوزارة أن الفرقاطة الإسبانية ستنضم إلى حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وسفن أخرى تابعة للبحرية اليونانية، بهدف توفير الحماية والدفاع الجوي ودعم أي عمليات محتملة لإجلاء المدنيين في حال تطور الوضع الأمني في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك العسكري الأوروبي في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث عززت عدة دول أوروبية وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط تحسباً لأي تداعيات أمنية على الملاحة أو القواعد العسكرية في المنطقة.