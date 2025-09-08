إسبانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل.. حظر السفن وتوريد الأسلحة أبرزها

شفق نيوز- مدريد

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن "بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.

كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحد "من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعزيز دعم إسبانيا للسلطة الفلسطينية، وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة".

وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه أمس الأحد، تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.