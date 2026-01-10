سانا: اعتقال عناصر من "قسد" ومصادرة أسلحة وذخائر في "الشيخ مقصود"

شفق نيوز- حلب

قال الجيش السوري، صباح السبت، إنه اعتقل عددا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وصادر أسلحة وذخائر، بعد تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وادعت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة في الشيخ مقصود، بسبب اتخاذ "قسد" للمدنيين كدروع بشرية، وتمركزه بمنازل الأهالي، دون تقديم دلائل.

وتنفي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن يكون لها اي وجود على الأرض في حي الشيخ مقصود، وتؤكد مراراً وتكراراً أن من يدافع عن الارض هم أبناء المنطقة نفسها.