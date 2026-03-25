ساعر: حزب الله هاجم إسرائيل بأكثر من 3500 صاروخ ومسيرة

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء، عن إطلاق أكثر من 3500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة من قبل حزب الله اللبناني، باتجاه إسرائيل، خلال الحرب الحالية.

وقال ساعر في رسالة بعث بها لمجلس الأمن، وفقا للقناة 12 العبرية: "حتى الآن، أطلق حزب الله أكثر من 3500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، بما في ذلك من مناطق جنوب نهر الليطاني".

وأوضح ساعر، أن "ذلك عرّض حياة ملايين المدنيين الإسرائيليين للخطر وأجبرهم على اللجوء إلى مناطق محمية".

وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تصعيدا عسكريا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد إسرائيلية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط 22 قتيلا و153 جريحا بالقصف الإسرائيلي حتى الساعة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1094 شخصا.