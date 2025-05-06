ساعدوا "داعش" في العراق.. أوامر قضائية باعتقال 27 شخصاً بتركيا

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الأمنية التركية، يوم الثلاثاء، قراراً باعتقال 27 شخصاً في العاصمة أنقرة لاشتباههم في تقديم المساعدة المالية لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وبحسب ما أعلنت النيابة العامة فإن 5 أشخاص من أصل 27 مشتبهاً بهم يحملون الجنسية التركية وهناك أدلة تثبت تورطهم ارتكاب "جريمة تمويل الإرهاب"، و22 آخرين هم أجانب من جنسيات متعددة، وفق ما أورد الإعلام التركي.

وساهم المشتبه بهم جميعاً في تقديم وتوفير مساعدات مالية نقدية لتنظيم "داعش" عبر حسابات مصرفية تمّ فتحها لأهداف تنظيمية إلى جانب تنفيذهم أنشطة باسم تنظيم "داعش" في بلدين مجاورين هما سوريا والعراق.

ونشط المشتبه بهم جميعاً في أنقرة ومحيطها، ولهذا صدرت قرارات الاعتقال بحقهم بشكلٍ متزامن في 7 مدن تتبع للعاصمة أنقرة.

وتواصل فرق قوات الدرك ومديرية أمن أنقرة حملاتها المشتركة للقبض على المشتبه بهم بأسرع وقتٍ ممكن، بحسب ما أورد إعلام تركي محلّي.

وتعلن السلطات التركية الأمنية بشكلٍ دوري عن حملاتٍ مماثلة تستهدف أولئك الذين تورطوا بالمشاركة في أنشطة لصالح تنظيم "داعش".

ويلعب موقع تركيا الجغرافي والتي تمتاز بحدودٍ طويلة مع العراق وسوريا، الدافع الأساسي لإقامة أنشطة لصالح تنظيم "داعش" على أراضيها بالنسبة لأولئك الذين يدعمون التنظيم المتطرّف.

وتتهم تركيا، التنظيم المتطرّف بأنه يشكل تهديداً عليها خاصة أن "داعش" تبنى العديد من العمليات في أنقرة وإسطنبول وغيرهما من المدن التركية طيلة السنوات الماضية.

وتحاول السلطات التركية، الحدّ من أنشطة تنظيم "داعش" على أراضيها لاسيما أن التنظيم استخدام الأراضي التركية في بعض الأحيان للعبور إلى سوريا والعراق، وفق ما كشفت تقارير أمنية في وقتٍ سابق.