زيارة مفاجئة.. عراقجي إلى فيينا لعقد مباحثات مع "الترويكا"

شفق نيوز- فيينا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، إلى فيينا، في زيارة مفاجئة للقاء وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث "الترويكا" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو عقد مباحثات ثنائية وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتعاون الدبلوماسي.

وتشير مصادر دبلوماسية إيرانية، إلى أن هذه المحادثات قد تشكّل تمهيداً لاستئناف مسار المفاوضات الرسمية بين إيران والترويكا الأوروبية، التي تعثرت في الفترة الأخيرة بسبب مواقف وإجراءات غربية.

وأضافت المصادر، بحسب ما نقل موقع "إرم نيوز"، أن "هذه الزيارة تأتي في ظل إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على ما وصفه بالإجراءات غير المدروسة للدول الأوروبية الثلاث".

وأوضحت المصادر، أن "مباحثات عراقجي في فيينا قد تمثّل محاولة جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي وسط هذه الأجواء المشحونة".

وتابعت أن "زيارة فيينا ستكون اختباراً مهماً للدبلوماسية الإيرانية، إذ تتجه الأنظار إلى نتائج لقاءات عراقجي مع المسؤولين الأوروبيين لمعرفة ما إذا كان من الممكن العودة إلى طاولة المفاوضات أم لا".