زيارة فنية لا نووية.. إيران تفتح الباب أمام وكالة الطاقة الذرية

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إن موافقة إيران هي لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك، "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع النووية".

هذا وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أبلغ في 2 تموز/ يوليو الجاري، رسمياً منظمة الطاقة الذرية بايقاف التعاون معها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الشورى الأخير بهذا الصدد.

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، أن المجتمع الدولي لا يقبل وقف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية.

وجاء قرار إيران بايقاف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية عقب مهاجمة إسرائيل لها في 13 حزيران/ يونيو الماضي، التي حملت طهران تقرير الوكالة بإعطاء تل أبيب المبرر لهذا القصف.