زيارة جديدة لأوجلان في إمرالي وسط تصاعد مطالب الإفراج عنه

شفق نيوز- أنقرة

توجه وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكوردي في تركيا، يوم الأربعاء، إلى سجن إمرالي المشدد، للقاء زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، للمرة السابعة.

وضم وفد الحزب، بحسب صحيفة "الزمان" التركية، "كلا من: برفين بولدان، ومدحت سنجار وفائق أوزجور أرول، ولم يتم الكشف عن أجندة الزيارة وما سيتم مناقشته خلالها".

وكانت لجنة برلمانية من نواب حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب توجهت في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى إمرالي للقاء أوجلان.

وأفادت رئاسة البرلمان التركي في بيانها أن "اللقاء أسفر عن نتائج مهمة لتقدم العملية بشكل إيجابي من المنظور الإقليمي وتعزيز الأخوة والوحدة المجتمعية"، فيما وصف البيان الخطوة بـ"الحملة متقدمة لعملية إكساب تركيا الديمقراطية وإنشاء مجتمع ديمقراطية".

جدير بالذكر أن الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شهد آخر زيارة لوفد الحزب الكوردي إلى أوجلان.

يأتي ذلك، في وقت تصاعدت الأصوات داخل حزب العمال الكوردستاني المطالبة بالإفراج عن أوجلان كخطوة أساسية لاستمرار مسار السلام مع تركيا.

وأكد قيادي بارز في حزب العمال الكوردستاني، في مقابلة مع وكالة فرانس برس داخل جبال قنديل شمالي العراق أن الحزب "لن يتخذ أي خطوة أخرى في مسار السلام مع أنقرة".

وشدد القيادي آمد ملازغرت على أن "المرحلة المقبلة تتوقف على الإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة التركية، وفي مقدمتها الإفراج عن زعيم الحزب عبدالله أوجلان والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي".

وقال ملازغرت إن الحزب "نفذ كل الخطوات التي دعا إليها القائد آبو (أوجلان)، وأنه من الآن فصاعدا ينتظر الدولة التركية لتتخذ الخطوات اللازمة"، مؤكدا أن الحزب "لن يستخدم السلاح ضد الدولة التركية".