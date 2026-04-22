زورق إيراني يستهدف سفينة تجارية قبالة عُمان

شفق نيوز- لندن/ طهران

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية، يوم الأربعاء، بتعرض سفينة حاويات لاستهداف مباشر بنيران زورق عسكري إيراني، على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً شمال شرق سواحل سلطنة عُمان، مما أسفر عن أضرار جسيمة في هيكل السفينة وغرفة قيادتها.

وذكرت الهيئة أن "السفينة أبلغت عن اقتراب زورق عسكري إيراني قبل وقوع الهجوم"، مشيرة إلى أن "غرفة القيادة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة إطلاق النار".

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر، أن "القوات المسلحة الإيرانية أطلقت النار على السفينة بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عنها"، مؤكدة أن "الحادث تسبب بأضرار كبيرة في السفينة".

ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر البشرية أو مصير طاقم السفينة.

وقررت طهران، مساء أمس الثلاثاء، عدم التواجد في إسلام آباد للتفاوض مع الجانب الأميركي اليوم الأربعاء بشكل "نهائي"، وذلك لأسباب مختلفة أدت إلى عدم حدوث أي تقدم ملموس في الرسائل المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.