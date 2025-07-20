زوجة نتنياهو تتهم ناشطة إسرائيلية بتسريب معلومات شخصية عنها لإيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

اتهمت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، ناشطة بتقديم معلومات دقيقة عنها لإيران بهدف تهديد حياتها.

الاتهامات جاءت ضمن استئناف قدمته سارة نتنياهو إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، عقب أن ألغت المحكمة المركزية في تل أبيب أمراً قضائياً سابقاً كانت قد حصلت عليه لمنع الناشطة معارضة نافا روزوليو، من الاقتراب منها.

وقالت سارة بحسب موقع "بحداري حريديم" العبري، إن قرار المحكمة المركزية يهدد حياتها ويخدم إيران، مطالبة بفرض قيود على الناشطة لمنع ما وصفته بـ"المضايقات والتهديدات المستمرة".

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة "هاعين شافيئت" العبرية، فإن سارة نتنياهو لاحقت روزوليو قضائياً بسبب منشورات تناولت مظاهرات واحتجاجات ضدها، شملت تنظيم وقفات أمام أماكن خاصة مثل صالون الحلاقة الذي ترتاده، ونشر بيانات شخصية مثل صور لأمتعتها وتذكرة سفرها.

وادعت سارة، في استئنافها، أن إلغاء الحكم السابق أثار قلقاً عاماً بشأن دوافع سياسية داخل الجهاز القضائي، واعتبرت أن ما يجري "يتجاوز حدود الاحتجاج المشروع إلى مستوى تعريض حياتها للخطر".

وبحسب الدعوى، فإن سارة استندت إلى تقرير نشره موقع "ICE" الإسرائيلي، تحدث عن تهديدات مزعومة من إيران، مؤكدة أنها جاءت عقب نشر معلومات حساسة عنها، بما في ذلك موقعها الجغرافي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل روزوليو.