أزمة المياه والصرف الصحي تتفاقم في غزة وتحذيرات من تداعيات خطيرة (صور)

شفق نيوز- غزة

يواجه آلاف النازحين في قطاع غزة، أزمة إنسانية خانقة بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، فضلاً عن مشكلة شبكات الصرف الصحي ما يهدد بتفشي الأمراض الانتقالية.

وتحدث عدد من سكان القطاع لمراسل وكالة شفق نيوز، عن "انهيار شبه كامل" لشبكات الصرف الصحي، ما يضاعف معاناتهم وسط ظروف النزوح القاسية.

ويقول إسماعيل البورنو، وهو أحد سكّان القطاع، لوكالة شفق نيوز، إن "العائلات النازحة تعاني من أزمة خانقة في المياه"، مبيناً أن "المياه الصالحة للشرب لا تتوفر بكثرة، حيث لا يصل سوى صهريج أو اثنين أسبوعياً، وعدد قليل من الناس يتمكنون من الحصول على الماء".

ويضيف: "نقف لساعات طويلة في طوابير، فيما المياه المتاحة لا تكفي للجميع بسبب كثرة النازحين وزيادة الطلب، فضلاً عن غياب المرافق الصحية حتى في المخيمات".

من جانبها، توضح مرح وادي، وهي نازحة من مدينة رفح، أنها نزحت بداية إلى خان يونس ثم إلى دير البلح، حيث اصطدمت بأزمة حقيقية في المياه، وأُجبرت على العيش أياماً من دونها رغم وجود أطفال ومسنين.

وتشير في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل لكنها اضطرت للوقوف في الطوابير وحمل قناني المياه الثقيلة.

ويؤكد وادي أن "الاكتظاظ الكبير في المخيمات وأماكن النزوح داخل قطاع غزة زاد المعاناة بشكل ملحوظ".

وتحذر الجهات المحلية في القطاع، من تفاقم أزمة المياه والصرف الصحي، لما لها من تأثيرات مباشرة على سكّان غزة.

ويقول مدير إيواء كلية الدعوة الإسلامية، عبد الرؤوف قططي، إن القطاع يعاني من "أزمة إنسانية متفاقمة تتمثل بنقص المياه والصرف الصحي".

ويبين لوكالة شفق نيوز، أن "مركز الإيواء في الكلية يضم نحو 400 أسرة، أي قرابة 2000 شخص من مختلف الفئات".

ويؤكد قططي، أن "خطوط المياه الرئيسية تعرضت للتدمير الكامل، ما أجبر النازحين على الاعتماد على صنبور واحد داخل مستشفى شهداء الأرض، وهو النقطة الوحيدة التي تخدم عشرات مراكز الإيواء، ما يؤدي إلى طوابير طويلة لساعات".

كما لفت مسؤول الإيواء، إلى أن "المنطقة تعاني من دمار واسع لشبكات الصرف الصحي، حيث أغلقت معظم المصارف نتيجة القصف الكثيف، ومع الاستهلاك الكبير وارتفاع أعداد النازحين باتت المشكلة تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة".