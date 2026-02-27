زلزال يضرب منطقة "قصر شيرين" قرب الحدود العراقية

شفق نيوز - كرمانشاه

أفادت تقارير اعلامية ايرانية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق.

ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، فإن المراصد الزلزالية التابعة للمركز الوطني لعلم الزلازل بمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران رصدت وقوع الزلزال في تمام الساعة 7:21 صباحًا (بالتوقيت المحلي) من يوم الجمعة 28 شباط/فبراير الجاري.

وأشارت التقارير الى أن، مركز الزلزال كان على بُعد 11 كيلومترًا من قصر شيرين، و 33 كيلومترًا من "سربل ذهاب"، و 49 كيلومترًا من جيلان غرب.