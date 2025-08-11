زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة

شفق نيوز- أنقرة

ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الاثنين.

وقالت وكالة "نوفوستي"، إن سكان منازل في منطقة تشانكايا بالقرب من مبنى التلفزيون الحكومي شعروا بالهزات.

بدورها، ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة، سجل في منطقة إتيمسغوت بغرب أنقرة على عمق 4.6 كم.

وكان زلزال تقدر قوته بـ 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة نحو 30 آخرين إضافة إلى انهيار 16 مبنى، حسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.