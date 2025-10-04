زلزال جديد يضرب ولاية كوتاهيا التركية

شفق نيوز- أنقرة

وقع زلزال بقوة 4.1 درجات، يوم السبت، في قضاء سِماو بولاية كوتاهيا، غربي تركيا.

وذكرت مواقع إخبارية تركية، وفقاً لبيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، "فقد تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة 06:49، وكان مركزها في قضاء سِماو التابع لولاية كوتاهيا".

وأضاف أن" الزلزال وقع على عمق 10.4 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، قبل أيام، ولاية كوتاهيا غربي تركيا، مما أثار قلقا واسعا بين السكان والخبراء على حد سواء.

ورغم أن السلطات أكدت عدم وقوع خسائر بشرية كبيرة أو أضرار مادية جسيمة، إلا أن المجتمع العلمي التركي أصدر تحذيرات بشأن احتمالية استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صادرة عن مراكز الأبحاث الجيولوجية التركية، فإن "المنطقة التي شهدت الزلزال الأخير تقع ضمن خط صدع نشط يمتد عبر غرب الأناضول، وهذا الخط معروف بقدرته على توليد هزات ارتدادية متتالية، وفي بعض الحالات يمكن أن تُمهّد الزلازل المتوسطة الطريق لزلازل أقوى مستقبلًا".

وأوضح الخبراء أن "الزلازل ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من سلسلة طويلة من التفاعلات الجيولوجية، حيث يؤدي تراكم الضغط في الطبقات الأرضية إلى تحرّك الفوالق بشكل مفاجئ"، محذرين من أن "الزلزال الأخير ربما لم يكن سوى مقدمة لنشاط أكبر"، داعين السلطات إلى "تعزيز إجراءات السلامة، وتوعية السكان بكيفية التعامل مع أي هزات لاحقة محتملة".

كما أكد علماء الزلازل، أن "متابعة النشاط الزلزالي عبر محطات الرصد تُظهر تزايدًا في الهزات الصغيرة بعد زلزال كوتاهيا، وهو ما يُعتبر مؤشرًا على استمرار تفريغ الضغط الجيولوجي في المنطقة. وشددوا على أن هذا لا يعني بالضرورة وقوع كارثة وشيكة، لكنه يستوجب الحذر والجهوزية".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت لا يزال فيه سكان كوتاهيا وعدة ولايات مجاورة يعيشون حالة من القلق، حيث لجأ كثيرون إلى قضاء ليلتهم خارج منازلهم خوفًا من هزّات ارتدادية.