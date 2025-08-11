زلزال تركيا يخلف 30 ضحية ودعوات حكومية للحذر

شفق نيوز- أنقرة‎

كشفت وزارة الداخلية التركية، يوم الاثنين، حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي البلاد، أمس الأحد، مشيرة إلى أنه تسبب في مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.

‎وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن القتيل الوحيد هو رجل مسن، وأنه توفي أثناء محاولة إنقاذه، بينما تصنف حالة المصابين بأنها غير حرجة".

وبحسب الوزير التركي، فإن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه كان على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفق بيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

ووفق "آفاد"، فإن البلاد تعرضت لهزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4 إلى 4.6 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين، بينما اتخذت السلطات المحلية تدابير عاجلة لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين.

وبينما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث في المناطق المتضررة، فإن السلطات التركية دعت المواطنين إلى التزام الحذر والابتعاد عن المباني المتصدعة.