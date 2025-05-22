زلزال بقوة 6.2 يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة

شفق نيوز/ أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، أن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت جنوب اليونان، في هزة أرضية شعر بها السكان في عدة مناطق، دون ورود تقارير عن خسائر بشرية حتى الآن.

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على بُعد 79 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، كبرى مدن الجزيرة، وعلى عمق متوسط من سطح الأرض، ما جعله محسوسًا بشكل واضح لدى السكان المحليين.

من جانبها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية بأن بعض سكان العاصمة المصرية القاهرة شعروا بالزلزال.

وكانت جزيرة كريت قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالاً مماثلاً بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، تزامنًا مع تقارير عن شعور سكان في مصر وتركيا بهزة أرضية دون تسجيل أضرار.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا أوضح فيه أن الزلزال الذي شعر به المواطنون بلغت قوته 6.4 درجة، ووقع على بُعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، وبعمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وتُعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليًا، وتشهد بين الحين والآخر هزات أرضية تتراوح شدتها بين المتوسطة والقوية، تختلف آثارها بين مجرد الإحساس بها والتسبب في أضرار متفاوتة.