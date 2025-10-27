زلزال بقوة 6.1 يضرب باليكسير غربي تركيا

شفق نيوز- أنقرة

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية باليكسير غربي تركيا، شعر بها سكان إسطنبول والمدن المحيطة.

وذكر مركز رصد الزلازل التركي أن الهزة وقعت بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، من دون بيان تفاصيل عن وقوع أضرار أو خسائر.

وشهدت تركيا خلال الأيام الماضية سلسلة من الهزات الأرضية المتوسطة والخفيفة، تركزت في مناطق بحر إيجة ومرمرة، مما أثار مخاوف من نشاط زلزالي متزايد في البلاد.

يُشار إلى أن تركيا تقع على عدة فوالق زلزالية نشطة، أبرزها صدع الأناضول الشمالي، الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، ويُعدّ من أكثر الفوالق خطورة في العالم.