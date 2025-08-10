زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا

شفق نيوز- إسطنبول

أعلن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد"، يوم الأحد، بحدوث زلزال بقوة 6.1 درجة غربي البلاد.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زلزالاً بقوة 6.1 درجة، مركزه باليكيسير غربي البلاد، شعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب تركيا وجنوب غرب تركيا".

وأضاف "وصل امتداد الزلزال بلغاريا واليونان وقبرص بحسب معلومات أولية".

يذكر أن تركيا تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات وتأثرت 11 ولاية بالزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، وأثرا سلبا على حياة ومعيشة 14 مليون مواطن.