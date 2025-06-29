زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب باكستان

شفق نيوز- باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات وسط باكستان، صباح اليوم الأحد، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جرّاء الزلزال الذي أفاد المرصد الأميركي أنه وقع قرابة الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وتقع باكستان بمحاذاة حدود نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية، ما يجعلها عرضة للزلازل.

وعام 2015، أدى زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب باكستان وأفغانستان إلى مصرع نحو 400 شخص، وقد أعاقت التضاريس الوعرة للبلاد جهود الإغاثة.

كما تعرضت باكستان لزلزال بقوة 7.6 درجات عام 2005 أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد نحو 3.5 ملايين، معظمهم في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، زلزالا عام 2021 أدى إلى مقتل 20 شخصا، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في عرقلة عمليات الإنقاذ في منطقة هارناي الجبلية النائية.