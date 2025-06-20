زلزال بقوة 5.2 يضرب وسط إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء يوم الجمعة، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط إيران.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، فيما تواصل السلطات المحلية متابعة الوضع.

في حين لفتت وكالة تسنيم، إلى أن بعض التقارير تشير إلى وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة قرب سمنان. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وبينت أن الزلزال شعر به أيضًا سكان دماوند، وشهر ري، وطهران، وكرج، وقم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل لمدينتي أصفهان وشيراز.

وقالت إنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وسط وشيراز جنوب إيران".