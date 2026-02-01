زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب إيران

شفق نيوز- طهران

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة عسلويه في محافظة بوشهر ( جنوب البلاد).

وأفاد معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، بأن "الزلزال وقع على عمق 18 كيلومتراً، وعلى خط طول 52.54 درجة، وخط عرض 27.27 درجة".

وكان مركز الزلزال على بعد 24 كيلومترا من مدينة عسلویه، و 32 كيلومترا من مدینة کوشکنار بمحافظة هرمزکان جنوب البلاد و45 كيلومترا من مدینة ( کله دار) بمحافظة فارس (جنوب البلاد).

ولم ترد لحد الآن أي أنباء عن وقوع أضرار محتملة.