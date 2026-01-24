زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

شفق نيوز- باليكسير

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، صباح السبت، بأن زلزالاً بقوة 5.1 درجة ضرب قضاء "صندرغي" التابع لولاية باليكسير غربي البلاد.

وبحسب البيانات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقع الزلزال السبت الساعة 00.24 بالتوقيت المحلي.

وحددت مراكز الرصد التابعة لآفاد وقوع الزلزال على عمق 11.04 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تسفر عن أي خسائر بشرية.