زلزال بقوة 5.1 درجات قرب منتجع باموكالي التركي

شفق نيوز- أنقرة

أفاد علماء الزلازل من الهيئة التركية لإدارة الكوارث، يوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجات ضرب مقاطعة دنيزلي التركية، على بعد 5 كيلومترات فقط من منتجع باموكالي.

وقال علماء الزلازل في بيان صحفي إن "الزلزال، الذي سجل في الساعة 9:21 صباحا (بتوقيت بغداد)، بلغت قوته 5.1 درجات، وكان مركزه بالقرب من قرية بولدان في محافظة دنيزلي، ويقع مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات".

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن "مركز الزلزال كان يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من ينابيع باموكالي الحرارية الشهيرة، ويحظى المنتجع بشعبية كبيرة في فصل الصيف، ولكن حاليا ليس موسما سياحيا".