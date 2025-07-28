زلزال بقوة 4.9 يضرب منطقة في بوشهر الإيرانية

شفق نيوز – طهران

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الإثنين، منطقة عسلوية في محافظة بوشهر جنوبي إيران، دون تسجيل أي خسائر حتى الآن، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع عند الساعة 07:24:32 صباحًا، وسُجِّل في موقع جغرافي عند خط عرض 27.38 درجة شمالًا وخط طول 52.52 درجة شرقًا، وعلى عمق 21 كيلومترًا.

وأشار المركز إلى أن أقرب النقاط لمركز الزلزال كانت على بُعد 14 كيلومترًا من عسلوية، و34 كيلومترًا من مدينة كله دار التابعة لمحافظة فارس، و37 كيلومترًا من كوشكنار في محافظة هرمزكان.

من جانبه، قال حاكم بلدة عسلوية إن عمليات التقييم لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال، بحسب ما ورد في التقرير الرسمي.