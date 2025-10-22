زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب موغلا جنوب غرب تركيا

شفق نيوز- أنقرة

وقع زلزال بقوة 4.5 درجات، يوم الأربعاء، في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا جنوب غرب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها، أن "زلزالا بقوة 4.5 درجة وقع قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا في تمام الساعة الـ 05:45"، مبينا أن "عمق الزلزال بلغ 34.46 كيلومترًا".

وأضافت أن "الزلزال وقع على بُعد 20 كيلومترا من منطقة أورتاكا في البحر الأبيض المتوسط، حيث شعر بالهزة أيضا سكان المناطق المحيطة".