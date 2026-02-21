زلزال بقوة 4.4 يضرب شمال إيران

شفق نيوز- طهران

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، يوم السبت، مدينة رودبنه التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن "الزلزال وقع صباح اليوم بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترا، بمدينة رودبنه التابعة لمحافظة جيلان شمال البلاد"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وكان الزلزال، الذي استمر لبضع ثوان، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.

ولم تشر الوكالة إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.