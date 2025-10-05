زعيم حزب تركي: الموصل و"موطن التركمان" كركوك أهم لدينا من القضية الفلسطينية

شفق نيوز - انقرة

اعتبر زعيم حزب "النصر" التركي أوميت أوزداغ، أن مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين أهم لدى الأتراك من القضية الفلسطينية لاحتوائهما على سكان تركمان.

وقال أوزداغ في تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية، إنه "يتم تشويه سمعتي لأنني قلت إن القضية الفلسطينية ليست القضية الوطنية للأمة التركية. فلسطين ليست حتى قضية مشتركة للعالم العربي. القدس، بمقدساتها، لها مكانة خاصة للأتراك، لكنها ليست قضيتنا الوطنية الأساسية".

وانتقد أوزداغ ازدواجية الموقف الحكومي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار التجارة التركية مع إسرائيل رغم الانتقادات الحادة من حزب العدالة والتنمية لها.

وأضاف "بينما يعاني الشعب الفلسطيني من المجازر والتشريد في غزة، تستمر التجارة مع إسرائيل بكل قوة. من يدّعون أن فلسطين قضيتهم الوطنية لا يفعلون شيئا سوى الكلام، بينما يواصلون تجارتهم دون توقف". وأشار إلى تعرضه لهجوم من تحالف "دام" بعد إثارته لهذا الموضوع.

وتابع أوزداغ القول إن الموصل و"موطن التركمان" كركوك المدينتان العراقيتان اللتان كانتا تحت سيطرة الدولة العثمانية، لهما أهمية كبرى عن القضية الفلسطينية، وفقا لما نقله موقع محطة "روسيا اليوم".