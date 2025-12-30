زعيم حزب العمال الكوردستاني يدعو أنقرة إلى تسهيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"

شفق نيوز- أنقرة

دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان المسجون منذ 26 عاما، يوم الثلاثاء، أنقرة إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المؤيد للكورد، بحسب "فرانس برس".

وقال عبدالله أوجلان في رسالة مكتوبة بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر: "من الضروري أن تؤدي تركيا دورا تيسيريا وبناء ويركّز على الحوار في هذه العملية".

وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية من أجل السلام الإقليمي ولتعزيز سلامها الداخلي".

وكان قائد قوات قسد مظلوم عبدي قد أكد في وقت سابق، التزامه بتسريع دمج قواته في مؤسسات الدولة السورية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، لمناقشة الاجتماع الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

وتم الإعلان عن زيارة لعبدي إلى دمشق في هذا الإطار، إلا أن قسد أعلنت لاحقا تأجيل الزيارة لأسباب وصفتها بـ"التقنية"، على أن يُحدد موعد جديد لها لاحقا.