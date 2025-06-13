پزشكيان: سنقدم رداً عاجلاً وصارماً على إسرائيل و سنجعلها تندم

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان، يوم الجمعة، ان بلاده سترد بقوة على العملية العسكرية التي شنتها اسرائيل ضد ايران.

وقال پزشكيان في كلمة متلفزة، إنه "سنقدم ردا عاجلا و صارما على إسرائيل و سنجعلها تندم على فعلتها، وأن هذا الكيان اليوم هو أكثر نفرة من ذي قبل دول العالم".

وحث بزشكيان الإيرانيين "على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها"، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

ودعا ايضا الإيرانيين إلى"عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة".