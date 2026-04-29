زامير من جنوب لبنان: لا وقف لإطلاق النار والقتال مستمر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء اليوم الأربعاء، إن القتال مستمر على الجبهة في جنوب لبنان ولا وقف لإطلاق النار ولن نغادر حتى يتم ضمان أمن "المجتمعات الشمالية" على المدى الطويل.

وذكر زامير من جنوب لبنان أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار على جبهة القتال"، وأضاف مخاطباً قواته "عليكم مواصلة القتال لإزالة التهديدات المباشرة وغير المباشرة".

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نواصل القتال ونعمل على ضمان تعزيز الإنجازات العملياتية وحماية قواتنا، ولن نتسامح مع أي هجمات أو إطلاق نار على مجتمعاتنا".

وتابع: "لن نغادر حتى يتم ضمان أمن المجتمعات الشمالية على المدى الطويل، وأن مهمتنا هي منع إطلاق النار المباشر على مجتمعاتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على ضرورة أن "تدرك إسرائيل بأن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات".

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، قال عون: "إذا اعتقدت إسرائيل أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية، بإمكانها الحصول على الأمن، فهي مخطئة، لأنها جربت ذلك من قبل ولم يؤدِ ذلك إلى نتيجة".

ونقل المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني أن "بيروت تنتظر تحديد الموعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات"، مشيراً إلى أن "الملف اللبناني بات اليوم على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهذه فرصة يجب الاستفادة منها للعبور إلى شاطئ السلام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام، وفي 25 من الشهر نفسه مددت إسرائيل ولبنان، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، ورغم هذا التمديد يستمر القتال في جنوب لبنان.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية لضحايا العمليات العسكرية، أعلنت مساء الأربعاء، مقتل 42 شخصاً خلال 24 ساعة من جراء العدوان الإسرائيلي، ليرتفع عدد الضحايا إلى 2576 قتيلاً و7962 جريحاً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.