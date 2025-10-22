رئيس وزراء لبنان يدعو لتجريد حزب الله من سلاحه واحتكاره بيد الدولة

شفق نيوز- بيروت

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الأربعاء، إلى تحويل حزب الله من حزب غير مسلح.

وقال سلام في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش"، إن لبنان يحتاج إلى "مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والقضائي ضرورية للخروج من الفوضى.

وفيما يتعلّق بالموقف من خطة السلام الأميركية، أوضح أن بيروت أبدت "ترحيباً إيجابياً بالخطّة التي تشمل مساعدات إنسانية عاجلة لغزة"، مؤكداً في الوقت نفسه قلقه من نوايا إسرائيل: "نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع ركوب الدراجة، إذا توقّف يسقط".

كما أشار إلى أن "الوضع الحالي هو حرب استنزاف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، موضحاً أن الحكومة تطالب بـ"التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وفي ملف نزع سلاح حزب الله، أبرز سلام أن الهدف هو "استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال 3 أشهر عبر عملية متعدّدة المراحل لتحويل الحزب إلى حزب سياسي من دون جناح مسلّح".

وفي الشأن الاقتصادي، كشف سلام أن أكثر من 74% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن "المساعدة الدولية ستكون حاسمة، وأن حكومته تعمل على قانون مصرفي جديد، توزيع الخسائر، وإصلاح الوظيفة العامة وتعزيز استقلالية القضاء".