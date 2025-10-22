رئيس وزراء لبنان: على حزب الله التخلي عن جناحه العسكري

شفق نيوز- بيروت

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الأربعاء، حزب الله بالتخلي عن الجناح العسكري، مشدداً على ضرورة أن يكون حزباً سياسياً فقط.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن حكومته لن تتراجع عن تفردها بالقوة العسكرية.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، زاد من وتيرة إعادة إعماره في الفترة الأخيرة، بحسب مصادر استخباراتية غربية.

ونقل الموقع عن هذه المصادر قولها إن ذلك جاء تحديداً في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اللبنانية قراراً بحل الحزب وتجريده من سلاحه.

وأمس الثلاثاء انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، دعوات إلغاء سلاح الحزب قائلاً إن "من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان قوة".

وقررت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله.