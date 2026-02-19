رئيس وزراء بولندا: على جميع المواطنين مغادرة إيران فوراً

شفق نيوز- وارسو

دعا رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، يوم الخميس، جميع المواطنين البولنديين إلى مغادرة إيران "فوراً"، محذراً من أن فرصة الإجلاء قد تنتهي خلال ساعات قليلة.

ونقلت رويترز عن توسك قوله إن "على جميع البولنديين مغادرة إيران فوراً"، مشيراً إلى أن "فرصة إجلاء البولنديين من إيران قد تنتهي خلال ساعات قليلة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأن كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي أبلغوا الرئيس دونالد ترمب بأن الجيش الأميركي بات جاهزاً لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران في أقرب وقت، قد يبدأ اعتباراً من السبت، فيما قد يمتد الإطار الزمني لأي تحرك عسكري إلى ما بعد نهاية الأسبوع.