رئيس وزراء باكستان: واشطن وطهران مستعدتان للتفاوض

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة إيران مستعدتان للتوصل إلى اتفاق.

وقال شريف في تصريحات صحفية: سيكون وفدا أميركا وإيران في باكستان غدا السبت وسنعمل كل ما يمكن لإنجاح المفاوضات.

وأضاف: تم الإعلان عن وقف إطلاق النار ونسعى لمرحلة متقدمة وهي إيقاف الحرب عبر المفاوضات، وأن طرفي الصراع مستعدان للتفاوض وحل الخلافات بالمحادثات.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، العاصمة واشنطن متوجهًا إلى مدينة إسلام آباد بباكستان، لرئاسة وفد بلاده في جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته أوردتها "أسوشيتد برس"، أكد فانس أن ترمب قدم للفريق التفاوضي توجيهات واضحة للغاية بشأن المسار المطلوب في إسلام آباد.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.