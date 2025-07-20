رئيس وزراء السودان يتعهد بإعادة الخرطوم "عاصمة قومية شامخة"

شفق نيوز- الخرطوم

تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، بإعادة إعمار العاصمة الخرطوم، وذلك خلال أول زيارة لها منذ توليه منصبه قبل شهرين.

وتعرضت الخرطوم خاصة والسودان عموما لدمار هائل خلال أكثر من عامين من الحرب الأهلية.

وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر ومعالمها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشروعات الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.

وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة".

وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد وصل، أمس السبت، إلى مطار الخرطوم الذي استعاده الجيش في مارس/آذار بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه لمدة عامين تقريبا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قُتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها أكثر من 3 ملايين شخص من سكانها.

ومن المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.

وبدأت الحكومة الموالية للجيش، التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم رغم استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد.

وتواصل الحكومة السودانية جهودها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية.

وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني نحو 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد، بينما فر 4 ملايين عبر الحدود.