رئيس أوروبي: الضربة الأميركية لإيران ستكون خلال 48 ساعة

شفق نيوز- بلغراد

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستشن ضربة عسكرية ضد إيران، خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال فوتشيتش في تصريحات لقناة "بينك تي في": "أتوقع هجوما على إيران وحدوث بعض التطورات الكبيرة الأخرى خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة"، معربا عن قناعته بأن ذلك أصبح أمرا "حتميا ولا مفر منه".

وتأتي تصريحات الرئيس الصربي في ظل التصعيد الخطير للتوترات في منطقة الشرق الأوسط. فقد حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من أن أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران هذه المرة ستتخذ طابعا إقليميا واسعا.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، فرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عقوبات شملت 15 مسؤولا إيرانيا وستة كيانات قانونية. وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قرار التكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوة الأوروبية بـ"الخطأ الاستراتيجي"، فيما حملت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الساسة الأوروبيين المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار.

من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن أسطولا بحريا كبيرا في طريقه نحو إيران، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.