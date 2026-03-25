رئيس مجلس النواب الأميركي: العملية العسكرية ضد إيران أوشكت على الانتهاء

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الأربعاء، أن العملية العسكرية ضد إيران أوشكت على الانتهاء، على حد تعبيره.

وقال جونسون في تصريحات صحفية، إن "أهداف عملية (الغضب الملحمي) تحققت لكن مسألة الوصول لمضيق هرمز لا تزال بحاجة لتسوية".

ولفت رئيس مجلس النواب الأميركي إلى أن "عملية (الغضب الملحمي) أوشكت على الانتهاء وهي في مراحلها الختامية".

وكان البيت الأبيض، قد هدد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتوجيه "ضربة أكبر" لإيران في حال عدم اعترافها بالهزيمة في الحرب التي تشنها عليها الولايات المتحدة رفقة إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات صحفية: "نفذنا أكبر حملة لتدمير مكونات البحرية الإيرانية خلال 3 أسابيع"، مبينة أن "أهداف العملية العسكرية ضد إيران تتحقق وقدرنا مدتها من 4 إلى 6 أسابيع إلا أننا متقدمون على الجدول".