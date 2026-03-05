رئيس أذربيجان يأمر بشن هجمات ضد إيران

شفق نيوز- باكو

أمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الخميس، الجيش بالتحضير لشن هجمات "انتقامية" ضد إيران.

وقال علييف إن "طهران نفذت عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له".

وأضاف "قصف إيران لأراضينا وصمة لن تمحى من سجلهم غير المشرّف والقبيح".

وتابع: إيران ردت على موافقتنا مساعدتها إجلاء دبلوماسييها من لبنان بقصف أراضينا"، موضحا: إيران طلبت منا مساعدتها في إجلاء بعثتها الدبلوماسية في بيروت بسبب ضعف إمكانياتها، ووافقت مباشرة على طلبها".

وكانت وزارة خارجية أذربيجان قد اتهمت، اليوم الخميس، إيران بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على جيب ناختشيفان التابع لها.

وجاء في بيان للوزارة أن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من مطار في ناختشيفان وأخرى بالقرب من مدرسة.

ونفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها أي طائرة مسيرة باتجاه أراضي أذربيجان.

كما نفت طهران بشكل متكرر استهدافها البنية التحتية النفطية وأهدافا مدنية أخرى في الحرب، رغم أن نيران طائراتها المسيرة وصواريخها أصابت تلك المواقع.