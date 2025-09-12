رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام القضاء بتهمة تزوير شهادته الجامعية

شفق نيوز- إسطنبول

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة، بأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ آذار/مارس الماضي بتهمة "الفساد"، مثل أمام المحكمة بتهمة تزوير شهادته الجامعية، مشيرة إلى أن هذه القضية قد تمنعه من الترشح للرئاسة.

ونقلت الوكالة عن المحكمة، أنه كان من المفترض ألا يتخرّج إمام أوغلو، الذي يعدّ أقوى منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، من جامعة إسطنبول في التسعينيات لأنه تابع أول عامين من دراسته في جامعة بشمال قبرص لم يكن معترفاً بها آنذاك من مجلس التعليم العالي التركي.

وعشية توقيفه في شهر مارس/ آذار، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، الجامعية، في حين ينص الدستور التركي على ضرورة أن يقدّم أي مرشح لمنصب رئيس الدولة إثباتاً على حصوله على شهادة جامعية.

ووسط تصفيق حار، أمس الخميس، في قاعة محكمة سيليفري في إسطنبول الواقعة داخل السجن الذي يُحتجز فيه، قال إمام أوغلو إن لائحة الاتهام ضده صاغها "شخص يعلم أنني سأهزمه في الانتخابات المقبلة"، وفق وكالة "أنكا" للأنباء.

ووصف إمام أوغلو القضية بـ"العبثية"، قائلاً أمام المحكمة إنه حصل على شهادته "بعرق جبينه".

وطلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و6 أشهر، و8 أعوام و9 أشهر بتهمة "تزوير وثائق رسمية"، بالإضافة إلى حظر ممارسته النشاط السياسي.

وتحدث محامي إمام أوغلو، محمد بهلوان المسجون أيضاً منذ حزيران/يونيو خلال الجلسة عبر الفيديو، لكنه رفض تقديم التماس قائلاً إنه لم يتمكن من التحدث إلى موكله قبل الجلسة.