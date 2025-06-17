رئيس الأركان الإيراني يدعو سكان تل أبيب وحيفا للمغادرة.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي ، يوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية التي نفذتها إيران حتى الآن كانت "تحذيرية" بهدف خلق حالة من الردع، مشيراً إلى أن "العملية العقابية" ضد إسرائيل ستتم قريباً.

وقال موسوي في كلمة له عبر مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "العمليات التي نُفّذت حتى الآن كانت تحذيرية لخلق الردع، أما العملية العقابية فسيتم تنفيذها قريباً".

وأضاف موجهاً تحذيراً مباشراً، "نُحذر سكان الأراضي المحتلة، وخاصة في تل أبيب وحيفا، بضرورة مغادرة هذه المناطق حفاظاً على أرواحهم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت، عصر اليوم الثلاثاء، بدء موجة جديدة من الهجمات استهدفت مواقع في بئر السبع وديمونا وتل أبيب، في إطار ما سُمي بـ"عملية الوعد الصادق 3".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ فجر الجمعة الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً، مع تبادل إيران وإسرائيل ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، رغم الدعوات الدولية لوقف القتال.