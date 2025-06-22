رئيس الأركان الأميركي: أطلقنا 14 قنبلة خارقة للتحصينات ضد المنشآت النووية

شفق نيوز/ اكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين، يوم الأحد، ان ضرب المنشآت الإيرانية تم بسرية كاملة، واستخدم فيها 14 قنبلة خارقة للتحصينات.

وقال كين، في مؤتمر صحفي: "ضرب المنشآت الإيرانية تم بسرية كاملة وبأقل قدر من الاتصالات، والعملية صممت لإضعاف الأسلحة النووية الإيرانية والبنية التحتية بشكل كبير".

وأضاف "إيران لم تستطع الرد على استهدافنا للمنشآت النووية"، متوقعا "حدوث أضرار كبيرة في المنشآت التي تم استهدافها في إيران".

وبين أن "عملية ضرب المنشآت النووية في إيران هي الأقوى في تاريخنا"، مضيفا أنه "أطلقنا 14 قنبلة خارقة للتحصينات ضد المنشآت النووية".

وقد وجهت أمريكا، فجر اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.

واستهدفت الصواريخ مناطق في تل أبيب وحيفا، وألحقت أضرارًا بمواقع استراتيجية في خليج حيفا، فيما أكد الحرس الثوري أن الهدف كان نقاطًا حيوية ذات أهمية عسكرية واقتصادية.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل، صباح الأحد، تضمنت لأول مرة، صواريخ من طراز "خيبر".