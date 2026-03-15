رئيس الأركان الإسرائيلي يتوقع انتهاء الحملة العسكرية على إيران مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز - القدس

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، عن توجهات لدى قيادة الجيش الإسرائيلي لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران في غضون أسابيع، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الأركان إيال زامير، تحديده مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل - الذي يتزامن مع عطلة عيد الفصح - موعداً محتملاً لختام الحملة.

ووفقاً لتقديرات عسكرية نشرتها الصحيفة، فإن استكمال الأهداف الميدانية المتبقية للحملة يستغرق نحو أسبوعين، في إشارة إلى اقتراب العمليات من مراحلها النهائية.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بأن "فرص الإطاحة بالنظام الإيراني باتت أقل" مما كانت عليه في التقديرات الأولية التي سبقت انطلاق المواجهة، مما يشير إلى تحول في سقف الأهداف الاستراتيجية المعلنة.