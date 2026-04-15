رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا أمس على خطط لاستمرار الحرب في إيران ولبنان

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، يوم الأربعاء، إنه وافقنا أمس على خطط لاستمرار الحرب في إيران ولبنان.

وأضاف: لدينا أهداف جاهزة في إيران، ولن نسمح لها بمكاسب في الملف النووي ومضيق هرمز.

فيما بين مصدر إسرائيلي لجيروزاليم بوست، أنه لا توجد أي خطط لوقف إطلاق النار مع لبنان.

وقبل قليل، قال مسؤول إسرائيلي كبير، يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعاً في تمام الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)، لمناقشة إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكر المسؤول أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل الاستعداد لإشارة (توقف) من المستوى السياسي".