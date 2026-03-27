رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن على مفترق طرق وسنزيد معدل الضربات ضد إيران

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، مساء الجمعة، أن إسرائيل وإيران، على مفترق طرق تاريخي، مشدداً على زيادة الضربات في الأسبوع المقبل.

وقال زامير في تصريحات صحفية: "ألحقنا ضررا كبيرا بما تبقى من البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني، وكذلك ألحقنا ضربات قاسية بقدرات إيران على تصنيع الصواريخ".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أنه "سنزيد معدل الضربات ضد إيران في الأسبوع القادم، ولدينا خطط كبيرة لاستمرار المعركة ضد حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء هجوم واسع على ثلاثة مواقع في إيران بالتزامن مع غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن الهجوم يستهدف مواقع عسكرية حساسة، في إطار العمليات المستمرة ضد تهديدات على الأمن القومي الإسرائيلي.

في حين أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكبر مصنعين للفولاذ في منطقة الأهواز الإيرانية، مبينة أن المصنعين مهمين لمشروع إيران النووي.

من جانبها هددت إيران، بالهجوم على 6 مصانع للصلب في إسرائيل و5 دول في المنطقة، وذلك في رد على هجمات إسرائيلية نفذت اليوم على مصانع إيرانية للصلب في منطقة الأهواز.

أما الحرس الثوري، فقد دعا مواطني دول المنطقة إلى مغادرة مواقع القوات الأميركية في هذه المناطق، وعلى الشركات الصناعية الأميركية والصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة إخلاء أماكن عملها فورًا.