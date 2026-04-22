رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مستعد للعودة للقتال على جميع الجبهات

أكدت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يوم الأربعاء، أن القوات على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال على الجبهات كافة، وذلك بالتزامن مع سريان الهدنة في لبنان وتمديد مهلة وقف إطلاق النار مع إيران.

وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلا عن زامير، قوله: "نعمل على إعادة ترسيخ قوتنا العسكرية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مؤكدا "حسم المعركة ضد حماس".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تخوض حالياً قتالاً هائلاً في لبنان بهدف تعزيز أمن بلدات الشمال"، لافتاً إلى أن "الجيش حقق إنجازات غير مسبوقة على جميع الجبهات".

وفي وقت سابق توعد الحرس الثوري الإيراني، بتوجيه ضربات "ساحقة" لما وصفها بـ"موارد العدو" في المنطقة حال استئناف المعارك، تزامناً مع قرار طهران الانسحاب النهائي من مفاوضات إسلام آباد التي كانت مقررة اليوم الأربعاء مع الجانب الأميركي.