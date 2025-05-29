رئيس الوزراء اللبناني يؤكد نزع 80٪ من سلاح حزب الله

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الخميس، أن الجيش اللبناني تمكن من نزع نحو 80% من سلاح حزب الله في مواقعه المنتشرة جنوبي لبنان.

وقال سلام، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحكومة اللبنانية حققت حوالي 80% من أهدافها في نزع سلاح الفصائل في أقصى الجنوب"، مؤكداً أنه "في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، يجب أن تحتكر الدولة السلاح".

وأضاف سلام، "لا نريد أن نضع البلاد على مسار حرب أهلية، لكن صدقني، هذا لن يؤثر في التزامنا بضرورة بسط وتعزيز سلطة الدولة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أكد سلام، أن مشروع حكومته يقوم على "تلازم الإصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح"، مشددًا أيضًا على ضرورة "التحرر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية".

وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة، عاد سلام وشدد أن حكومته "لن تسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تبدأ جهود نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، الذي يمتد بشكل تقريبي بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، أن حزب الله تعاون مع جهود نزع السلاح في الجنوب، وتنازل عن السيطرة الأمنية في مناطق أخرى، مثل مطار بيروت.

ويقول أشخاص مطلعون على توجهات حزب الله، إن الحزب يحاول كسب نقاط سياسية داخلية من خلال التعاون، في وقت تسعى فيه البلاد للحصول على تمويل أجنبي لإعادة الإعمار.